Lama alla gola di un ex postino «Adesso tira fuori il portafoglio»

di Stefano Rispoli

ANCONA - Si è camuffato da inquilino del palazzo per saccheggiare la preda, che aspettava sotto casa, al buio. «Devo andare all’ultimo piano, ma non ho le chiavi». Scusa banale ma efficace. La vittima ha aperto al suo rapinatore. Con gentilezza, l’ha fatto entrare per primo in ascensore. Quando ha chiuso la porta, si è trovato una lama puntata alla gola. «Dammi il portafoglio». Con coraggio - e un pizzico di incoscienza - ha reagito. Ne è nata una colluttazione, il coltello s’è spezzato, ma il malvivente, disarmato, è riuscito a scappare col malloppo.Ore 22, via Fiorini. E’ qui che venerdì si è consumata una rapina choc in ascensore ai danni di un ex postino in pensione. Maurizio, 68 anni, era appena rientrato da una cena a casa di un’amica che abita in via Giordano Bruno.