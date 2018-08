Ladruncoli, clochard e baby teppisti: la spiaggia di Torrette è sott’assedio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Alcuni giorni fa avevano rotto la maniglia della porta di un capanno, utilizzato dai bagnini come deposito per gli attrezzi. Forse volevano sbirciare dentro per vedere se c’era qualcosa da rubare o salire sul tetto, per divertimento. La settimana scorsa è toccato a una torretta: a forza di spingerla, l’hanno fatta cadere a terra e per rialzarla, il mattino seguente, sono servite le braccia di quattro persone.L’altra notte, il terzo raid: qualcuno ha sradicato una pedana in compensato, delle dimensioni di un metro quadrato, dalla stessa torretta già presa di mira precedentemente. Si pensava a un furto e invece la pedana divelta è stata ritrovata in mare. Meglio così. Restano i danni, provocati da teppisti in azione sul litorale di Torrette, dove di notte avviene un po’ di tutto: bivacchi, furti, atti vandalici. Una spiaggia fuori controllo, dove neanche gli occhi elettronici delle spycam riescono ad arrivare. Una specie di zona franca dove i ragazzini si scatenano e restano impuniti.Perché probabilmente sono giovani i teppisti che hanno messo nel mirino le attrezzature dei baywatch di Torrette. Adolescenti che trascorrono le serate estive in riva al mare a bere e fumare. Uccidono la noia compiendo bravate insensate, così, giusto per guadagnare gli applausi e il consenso del branco. Non capiscono che il danno non lo fanno tanto ai bagnini, quanto alla collettività.