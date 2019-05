Ladro di spicci in tribunale â€‹ma una testimone fornisce l'identikit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ha aspettato che il vigilante uscisse dal palazzo per intrufolarsi al Tribunale di Sorveglianza e scassinare i distributori automatici. Si è dovuto accontentare di un bottino misero, fatto di poche monete, il ladro che ha preso di mira l’immobile situato lungo il viale della Vittoria. Ma il malvivente potrebbe avere le ore contate. Parte del blitz, infatti, è stato intercettato in diretta da una vicina, residente in via Cadorna. La donna ha visto il ladro uscire dal palazzo da una porta secondaria mentre imbracciava un piede di porco con una mano e con l’altra nascondeva qualcosa, probabilmente le monete appena rubate, nella tasca dei pantaloni. È stata la residente ad allertare prontamente le forze dell’ordine, facendo scattare l’immediato intervento delle Volanti della questura che hanno poi eseguito tutti i rilievi del caso. La donna è stata in grado di fornire agli agenti un identikit del bandito.