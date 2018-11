Il ladro di spicci scassina le macchinette al tribunale di sorveglianza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ha aspettato che tutti lasciassero il palazzo per entrare in azione e compiere un furto lampo. Il bottino racimolato, però, è più che misero. È riuscito ad intascarsi solamente una manciata di monetine il ladro che giovedì pomeriggio, attorno alle 17.30, si è intrufolato all’interno del Tribunale di Sorveglianza, lungo il viale della Vittoria. L’uomo ha scassinato due distributori automatici posizionati al piano terra, agendo da solo e con l’aiuto di un cacciavite. Le telecamere dell’impianto di videosorveglianza hanno ripreso tutto il raid furtivo compiuto dal ladro, travisato con un cappuccio in testa, dei guanti e una sciarpa che gli copriva metà del volto.