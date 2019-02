Il ladro senza cuore ​deruba i bambini che giocano a pallone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Gira un ladro senza cuore a Collemarino. Uno a cui piace vincere facile, beffando bambini giocano a calcio in piazza Galilei, li deruba di soldi e cellulari. Gli basta un attimo di distrazione delle piccole vittime: mentre rincorrono il pallone e festeggiano per un gol, lui, il furfante spietato, esulta per un altro motivo, decisamente spregevole.Si avvicina di soppiatto al gruppetto di ragazzini, fruga negli zainetti e nelle tasche dei giubbotti ammassati in un lato e poi, con un gesto repentino, arraffa portafogli e smartphone, quindi si allontana senza che nessuno riesca ad accorgersene. Con questa tecnica in due giorni sarebbe già riuscito a derubare un bambino di 10 anni e una sua compagna di scuola della stessa età. Nella seconda circostanza (martedì pomeriggio) a lanciare l’allarme è stato un ragazzino di 12 anni che stava giocando con gli amici in piazza ed è intervenuto in aiuto delle piccole vittime con un senso civico ammirevole.