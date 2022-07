Spacca la vetrina per ripulire il negozio, ma un testimone lo fa arrestare

ANCONA - Spacca la vetrata nel negozio, entra, accende le luci e comincia a rovistare: ma un testimone lo sta guardando e rifersice tutto alla polizia: arrestato un 30enne anconetano, già noto, per furto aggravato.

Nella serata di sabato scorso, alle 23.30 circa, la Sala operativa della Questura di Ancona veniva allertata da un cittadino - residente in via De Gasperi - che dopo aver udito un frastuono di vetri infranti si affacciava alla finestra della sua abitazione e notava un ragazzo introdursi all’interno del negozio antistante. Il ragazzo aveva addirittura acceso le luci del locale, e ciò ha prmesso al testimone di fornire una accurata descrizione relativa all’abbigliamento. Lo stesso veniva visto girare e frugare nel negozio per poi allontanarsi. Ma anche gli spsotamenti sono stati riferiti dal testimone e gli agenti delle Volanti, dopo un concitato inseguimento, raggiungevano il fuggitivo che, una volta fermato, consegnava i soldi sottratti e ammetteva di aver rotto le vetrate per introdursi nel negozio, mostrando delle lacerazioni della pelle ancora sanguinanti . il soggetto – un ragazzo italiano di 30 anni censurato e già noto alle Forze dell’ordine, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza – veniva tratto in arresto per il reato di furto aggravato ai danni dell’esercizio commerciale. Nella giornata odierna l’Autorità Giudiziaria procedeva a convalidare l’arresto e lo sottoponeva alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.