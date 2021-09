Tenta di rubare un'auto, ma viene scoperto dal fratello del proprietario. Poi ferisce un carabiniere: clochard in manette

ANCONA – Ha tentato di rubare un'auto in via Giordano Bruno, ma è stato sorpreso dal fratello del proprietario che ha chiamato il 112. All'arrivo dei carabinieri, l'uomo ha reagito in malo modo, ferendone uno alla mano. È finito in manette un clochard francese di 76 anni, arrestato ieri mattina al Piano. Armato di un grosso cacciavite, si era introdotto in una Rénault Clio parcheggiata lungo la strada, di proprietà di un cittadino filippino. Il fratello di quest'ultimo, passando in zona, l'ha notato e ha dato l'allarme. Quando sono arrivati i carabinieri, il clochard stava armeggiando nell'abitacolo, nel tentativo di far partire il motore dell'auto collegando i cavi. Aveva già sistemato anche le proprie valigie nel bagagliaio. Subito è stato bloccato, ma durante la perquisizione ha opposto resistenza: nel tentativo di divincolarsi, ha ferito lievemente un militare alla mano. Per questo è stato arrestato per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale.

