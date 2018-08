I ladri rubano 5 valigie a una famiglia di turisti «Aiutateci a ritrovarle»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Li hanno lasciati in mutande, o quasi. Perché nelle valigie rubate c’erano vestiti, lenzuola, oggetti personali e tutto l’occorrente per un viaggio. Vacanze rovinate per una coppia di turisti bresciani che con il loro bimbo piccolo erano di passaggio ad Ancona. Misteriosi malviventi si sono intrufolati nella loro auto, in pieno giorno, per impossessarsi di cinque valigie. Al loro interno non erano custoditi oggetti di valore, ma il danno alla vettura e i disagi per la famigliola non sono mancati.Il furto risale al pomeriggio di venerdì ed è avvenuto lungo la Flaminia, nei pressi della stazione ferroviaria di Palombina, in prossimità del sovrappasso che conduce alla spiaggia. E’ stata la giovane mamma, residente a Casto, località dei monti bresciani, a chiedere aiuto su Facebook. «So che sarà impossibile ritrovarle - è l’appello contenuto in un post - ma vi chiedo il favore di contattarmi se doveste trovarle abbandonate per strada o nei parchi, anche se vuote». Prevale una certa rassegnazione, anche perché ormai sono trascorsi tre giorni dal furto.«Non credo ci siano possibilità di riaverle indietro, dentro non c’era nulla di costoso, solo vestiti e lenzuola, ma questo ci ha obbligati a comprare altre cose per poter continuare la nostra vacanza». I ladri hanno agito alla luce del sole. Hanno notato quattro valigie (due verdi, una viola e una blu) e un borsone nero nel bagagliaio dell’auto parcheggiata sul ciglio della strada e devono aver pensato che dentro ci fosse qualcosa di prezioso. Così, senza curarsi troppo dei passanti, in pochi minuti hanno sfondato il finestrino del portellone posteriore del Fiat Doblò e le hanno portate via. Gli sfortunati turisti hanno sporto denuncia ai carabinieri. Purtroppo non ci sono testimoni: l’unica speranza è che qualche telecamera della zona abbia filmato il blitz.