I ladri tornano a scuola: rubati 10 tablet distributori scassinati

ANCONA - Un mese dopo i ladri son tornati. Evidentemente erano affezionati a quella scuola in cui, la notte tra il 24 e il 25 marzo, avevano prosciugato i distributori automatici e rubato dalla segreteria un’ottantina di euro. Stavolta si sono spinti oltre. Il danno l’hanno fatto soprattutto agli alunni perché hanno portato via dieci mini-tablet utilizzati per le attività didattiche. Poi, come sempre, si sono accaniti contro i distributori di snack e di bevande: uno non sono riusciti ad aprirlo, l’altro sì. Bottino: circa 200 euro in monete.I predoni delle scuole non danno tregua. A un mese esatto di distanza sono tornati a saccheggiare la media Marconi di via Verga. Ad accorgersi del furto, ieri mattina, sono state le bidelle, alla ripresa delle lezioni. Blitz con beffa: l’allarme non era stato inserito perché malfunzionante. «Si attiva anche quando non dovrebbe», spiegano a scuola.