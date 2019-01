I ladri tecnologici vanno â€‹a caccia di auto coreane: colpi falliti e gravi danni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un assedio. Non c’è pace a Torrette e Collemarino, dove i ladri non danno tregua. Sono tornati a colpire nella notte fra lunedì e martedì. Hanno cercato di rubare tre vetture in via Ricci, tutte di case automobilistiche coreane. Non è un caso: erano in possesso di software per manomettere le centraline di una specifica tipologia di veicoli. Nel mirino sono finiti un finanziere, suo figlio e un vicino che lavora alla Capitaneria di porto. I colpi sono falliti, ma la gang, forse messa in fuga dall’arrivo di qualcuno, si è lasciata alle spalle una scia di danni per centinaia di euro. L’episodio fa impennare il livello di preoccupazione dei residenti, già messi a dura prova nei giorni scorsi da una raffica di furti in garage e scantinati. Torna alto l’allarme per i predoni delle auto. Che si tratti sempre della stessa gang è impossibile dirlo, ma certo le modalità sono identiche, il più delle volte i veicoli rubati finiscono in Puglia, specialmente nella zona di Cerignola, come dimostrato dal tragitto ricostruito grazie ad alcuni Telepass.