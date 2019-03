di Edoardo Danieli

ANCONA - Ladri superstiziosi: rubano solo gli oggetti di oro ma lasciano un piccolo cornetto, sempre di metallo prezioso. Perché, vuole la tradizione, è di malaugurio rubare un portafortuna. Accade nell’appartamento al primo piano di un condominio dove vivono 13 famiglie che ha un doppio ingresso in via Bezzecca e in via Santo Stefano. Vittima del furto, un professionista di stanza ad Ancona, che per lavoro, trascorre alcuni giorni della settimana in una città del Sud.