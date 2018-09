I ladri con strumenti hi tech fuggono con la Golf di un dottore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Si allunga la scia di furti di auto in sosta. A sparire, nella notte tra giovedì e venerdì, è stata una Volkswagen Golf di proprietà di un giovane ortopedico dell’ospedale di Torrette. Proprio nel quartiere a nord del centro cittadino i ladri sono riusciti a entrare nell’auto e mettela in moto, mentre la Golf si trovava parcheggiata nei pressi del bar Manfrini, situato sulla Flaminia, a pochi passi dalla stazione.Per rubare la Golf, i banditi avrebbero messo in atto un sistema ormai consolidato, basato sull’utilizzo di strumentazioni hi-tech che possono mettere out la centralina, disturbare il gps integrato, consentendo ai malviventi di entrare nell’abitacolo in pochi secondi senza dover ricorrere alla forza. Nella notte di giovedì sono stati riscontrati a Torrette altri passaggi ladreschi ai danni di Golf e Polo. I colpi però non sono avvenuti, rimanendo solo vani tentativi.