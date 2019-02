Banda del trapano, raffica di colpi choc In una sera dodici assalti nelle case

di Stefano Rispoli

ANCONA - C’è chi li ha visti sfrecciare su una supercar e ha provato a inseguirli. C’è chi se li è trovati in casa e chi, terrorizzato, è scappato per barricarsi in auto. Altri sono stati più fortunati (si fa per dire): sono stati derubati, sì, ma almeno non hanno avuto incontri ravvicinati. E c’è stato anche chi, come a Chiaravalle, è sceso in strada imbracciando un fucile per fronteggiare i ladri. Cuori palpitanti in un San Valentino da brividi: non d’amore, ma di paura. Colpa dei ladri scatenati che da Falconara a Sirolo, passando per Ancona, non hanno dato tregua. Una dozzina i furti denunciati, di cui almeno 8 riusciti. A meno che i malviventi non abbiano il dono dell’ubiquità, in azione ci sono più batterie.