Ladri pasticcioni bloccano la serratura della casa da svaligiare

ANCONA - Non si arresta l’arrembaggio dei ladri in città, ma questa volta vengono beffati. I banditi questa mattina si sono concentrati su un appartamento situato al sesto e ultimo piano di un palazzo di via Maratta. Questa volta, però, la gang è stata fermata dal suo stesso lavoro: gli arnesi da scasso utilizzati hanno talmente danneggiato la serratura della porta blindata da impedire l’assalto all’abitazione. I danni arrecati alla porta, anziché favorire una via d’ingresso, hanno sbarrato la strada ai banditi. Una volta capito che il blitz era fallito, se ne sono andati.