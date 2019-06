Colpo alla Palafitta: ladri messi in fuga dai vigilantes "fai da te"

di Claudio Comirato

ANCONA - Tentano l’assalto notturno al ristorante la Palafitta al Passetto, in riva al mare ma vengono messi in fuga dal personale della struttura che da quando è iniziata la stagione estiva dorme in un locale attrezzato che si trova nei pressi del ristorante. Hanno trovato ad attenderli vigilantes fai-da-te tre giovani di origini africane che qualche sera fa hanno tentato di forzare la porta d’ ingresso al locale per poi scappare in direzione della scalinata. Non è la prima volta che al Passetto accadono cose del genere anche per il fatto che il tratto di costa è privo di illuminazione. Un vero e proprio assist per i tanti balordi che di solito dopo una certa ora scendono in direzione della spiaggia.