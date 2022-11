ANCONA - Tornano dalla messa e trovano la casa svaligiata dai ladri: via gioielli e monili custoditi nella camera da letto. La sgradita sorpresa è stata scoperta domenica sera, poco dopo le 21, dai proprietari di un appartamento di via della Tecnica, alle Palombare.

Lanciato l’allarme, sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri del Norm per eseguire tutti i rilievi del caso. Dei banditi, ovviamente, nessuna traccia. Se non i minimi segni di effrazioni trovate sul portone di ingresso dell’appartamento, facente parte di una piccola palazzina.

Il bottino

Il valore del bottino è ancora da quantificare. Ma, stando a un primo riscontro, i malviventi sarebbero fuggiti via con preziosi e gioielli trovati all’interno della camera da letto, dopo aver messo a soqquadro mezza casa. Pare che nessuno dei vicini o dei residenti del quartiere si sia accorto del passaggio dei ladri, peraltro in una zona tranquilla e solitamente avulsa da episodi furtivi.

I proprietari hanno intuito il passaggio dei ladri appena hanno visto il portone di ingresso, dove erano presenti dei segni di effrazione. Entrati nell’abitazione, hanno trovato la camera da letto a soqquadro e priva dei gioielli e dei ricordi di una vita. Sul posto è piombata la pattuglia dei carabinieri del Norm per ascoltare le vittime ed eseguire tutti gli accertamenti del caso.