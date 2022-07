ANCONA - Al rientro trova la casa sottosopra e quando realizza che è stata visitata dai ladri, si sente male. È dovuto intervenire il 118 con un equipaggio della Croce Gialla di Ancona per soccorrere la donna, d’origine straniera, che è stata colta da un forte stato d’agitazione dopo aver scoperto l’amara verità. Era disperata, sotto choc: temeva che i malviventi le avessero rubato tutto. Poi però si è calmata e alla fine ha preferito non ricorrere alle cure dell’ospedale.

APPROFONDIMENTI ANCONA Spacca la vetrina per ripulire il negozio, ma un testimone lo fa arrestare

La ricostruzione

Il blitz dei ladri è avvenuto domenica pomeriggio in un appartamento che si trova in via Urbino, la strada che da via Giordano Bruno arriva fino all’incrocio con via Pesaro. I banditi hanno colpito nel momento in cui all’interno dell’abitazione non c’era nessuno. Il particolare potrebbe far pensare che gli autori del colpo stessero studiando da tempo le abitudini della famiglia. In quella casa vive una donna d’origine straniera insieme al figlio. Una volta scassinata la porta di casa, molto probabilmente con un piede di porco, i ladri sono entrati nell’appartamento e si sono diretti nelle due camere da letto dove hanno rovistato ovunque alla ricerca di gioielli e soldi. Ma qualcosa deve essere andato storto: i ladri sono riusciti a rubare alcuni gioielli, ma altri li hanno lasciati al loro posto, nonostante fossero a portata di mano, forse perché sono stati costretti ad una precipitosa fuga, magari disturbati da qualche rumore.

Nessuno all’interno del condominio si è accorto di nulla, tantomeno sono state notate persone sospette. Sta di fatto che nella calura estiva del pomeriggio di domenica, con buona parte dei residenti del quartiere al mare, i malviventi sono riusciti a scassinare la porta di accesso all’appartamento senza richiamare l’attenzione dei vicini. Ad accorgersi di quello che era accaduto è stata la stessa proprietaria dell’immobile che, una volta tornata a casa, si è ritrovata l’appartamento sotto sopra con i ladri che hanno rovistato in modo particolare nelle due camere da letto.

Le indagini

Al momento il bottino non è stato ancora quantificato: indagano i carabinieri, a caccia di tracce, anche se i ladri hanno abbandonato lo stabile senza farsi notare. Il loro passaggio, tuttavia, potrebbe essere stato registrato da alcune telecamere presenti dalle parti di Largo Sarnano. Alla vista della sua casa a soqquadro, la proprietaria, sconfortata e in lacrime, ha accusato un lieve malore al punto tale che è stato necessario l’invio di un mezzo della Croce Gialla di Ancona, anche se poi fortunatamente si è ripresa.