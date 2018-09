I ladri senza cuore rubano al parco le biciclette dei bambini

ANCONA - Furti di biciclette al parco che si trova in via Circonvallazione. Due gli episodi accaduti negli ultimi giorni con i ladri che si erano già entrati in azione a giugno. A finire nelle mani di queste persone senza scrupoli biciclette per bambini che i genitori a volte appoggiano ai lati della pista di pattinaggio per seguire poi i propri figli nella zona dove si trovano le altalene e lo scivolo. Tra l’area giochi e la pista di pattinaggio ci sarà una distanza di circa 30 metri, quanto basta per dare modo a queste persone di colpire in maniera del tutto indisturbata. Un po’ come accaduto nei giorni scorsi ad una mamma che aveva deciso di trascorrere qualche ora al parco in compagnia della propria figlia, una bambina di 6 anni. Dopo aver pedalato all’interno della pista di pattinaggio assieme ad altri coetanei, la bambina si è sfilata il casco ed ha appoggiato la bicicletta nella parte esterna della balaustra per raggiungere poi altri amichetti nella zona delle altalene. Uno spostamento che la mamma ha seguito assieme ad altri genitori non preoccupandosi della bicicletta lasciata nei pressi della balaustra. Una leggerezza che di certo non è sfuggita a chi in qualche maniera a debita distanza stava osservando la scena. Quando la mamma è tornata sui propri passi in direzione della pista di pattinaggio, la bicicletta con tanto di caschetto e cestino posteriore era sparita nel nulla. Stesso copione per la bcici di un bimbo sparita approfittando di pochi attimi di distarzione.

Lunedì 24 Settembre 2018, 04:55 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2018 04:55