Ladre in casa dell'ex capitano «Hanno preso tutto l'oro anche la fede di mia moglie»

ANCONA «Ci hanno ribaltato casa, hanno messo sotto sopra ogni cosa e hanno portato via tutto l’oro, anche i ricordi di una vita». Hanno rubato perfino una fede nuziale i ladri senza cuore che ieri mattina in via Rodi sono entrati a casa di Luca Pierlorenzi, storico capitano della Stamura Basket, e della moglie Pamela Conti, direttrice di InLingua Ancona. Hanno fatto irruzione nell’appartamento al primo piano, scavalcando una ringhiera e forzando la finestra del salotto che dà sulla strada, in pieno giorno, senza paura di essere visti o sentiti dai vicini. Il tutto a 50 metri dal Comando Scuole della Marina Militare. Un colpo da diverse migliaia di euro quello messo a segno ieri mattina da misteriosi malviventi, fra le 9 e le 13, quando in casa non c’era nessuno: Luca era al lavoro in banca, la moglie era nel suo istituto di lingue con la bimba più piccola, nata soltanto tre mesi fa. L’altra figlia, di due anni, era invece all’asilo. E’ stata proprio la giovane mamma ad accorgersi del furto e a lanciare l’allarme, rincasando all’ora di pranzo insieme alle due bambine. Uno choc tremendo. «Poverina, mi ha telefonato spaventatissima», racconta “Ciccio” Pierlorenzi, 39 anni, volto conosciutissimo dello sport anconetano, ex capitano della Stamura Basket, ex giocatore del Campetto fino alla serie C e allenatore di minibasket.