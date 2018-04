Ladra rubava nelle case fingendosi medico dell’Inps Inflitti tre anni e mezzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Si era intrufolata in casa di una coppia di anziani fingendosi un medico inviato dall’Inps per una visita fiscale. Credendo alle parole della finta dottoressa, un 83enne di Castelfidardo l’aveva accolta nel suo appartamento, nel cuore di Castelfidardo. In quel momento, sua moglie, 81 anni, era costretta a letto e lui si era lasciato andare alle richieste della donna. Si era fatto visitare ed era stato convinto ad aprire la cassaforte dove erano contenuti i cedolini della pensione erogata dall’Inps. La richiesta di tirare fuori i documenti era stato, secondo quanto ricostruito dalle indagini, solo un pretesto per allungare le mani e derubare i poveri vecchietti. Approfittando di un momento di distrazione dell’81enne, la falsa dipendente statale era riuscita ad arraffare un bottino di circa 6 mila euro, tra soldi contanti e preziosi. Il padrone di casa si era accorto del furto subito dopo l’uscita dall’appartamento della donna. La denuncia era stata sporta ai carabinieri della stazione locale e la presunta ladra era stata rintracciata, anche grazie al riconoscimento della vittima. Ieri, la malvivente – una rom di 32 anni residente a Falconara – è stata condannata a scontare tre anni e sei mesi di reclusione.