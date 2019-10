Si spegne il sorriso di Sanzio la Croce Gialla in lacrime per la sua colonna portante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un sorriso contagioso, la voglia di mettersi sempre a disposizione per l’altro, una bontà d’animo infinita. È morto lunedì mattina all’ospedale di Torrette Sanzio Blasi, colonna portante della Croce Gialla da oltre un ventennio. Il volontario è morto all’età di 76 anni dopo aver combattuto a lungo contro un male. Ieri pomeriggio, alle 16, l’ultimo saluto alla chiesa dei Cappuccini. Per diverso tempo, è stato il coordinatore degli equipaggi da formare e inviare durante gli eventi culturali e sportivi organizzati in città. Anche nell’ultimo periodo, nonostante la malattia, continuava a passare in sede per un saluto e quattro chiacchiere con tutti i volontari. Sanzio lascia la moglie e due figli.