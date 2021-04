In lacrime per Luca, stroncato dalla malattia a soli 23 anni: era un grande tifoso dell'Ancona

ANCONA - Il quartiere delle Grazie è in lutto per la scomparsa di Luca Spina 23 anni, venuto a mancare all’ospedale regionale di Torrette dove era stato ricoverato le scorse settimane per una malattia che si era riacutizzata e non gli ha dato scampo.

Amato e benvoluto da tutti, Luca lascia un grande vuoto in tutte quelle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo come un ragazzo generoso, volato in cielo davvero troppo presto.



Grande appassionato di calcio, Luca era un tifoso del Milan ma anche dell’Ancona, basti pensare che nel suo profilo Facebook ci sono una serie di fotografie scattate con i giocatori biancorossi. Ma Luca teneva in modo particolare ad un’immagine che lo ritraeva insieme all’ex biancorosso Emanuele Pesaresi con tanto di maglia celebrativa all’indomani della conquistata della Coppa Italia Nazionale di Eccellenza a Casal del Marmo a Roma nell’aprile del 2011 che spalancò le porte alla serie D alla squadra allora guidata da Marco Lelli sotto la presidenza di Andrea Marinelli.



Nonostante la malattia, Luca è sempre stato un ragazzo attivo e pieno di interessi grazie al grande impegno portato avanti dal papà Mirco e dalla mamma Daniela che non si sono mai tirati indietro, dei veri e propri eroi. A piangere la scomparsa di Luca la nonna Maria, a cui il ragazzo era particolarmente affezionato, gli zii Barbara, Sauro, Brunella oltre ai cugini Matteo e Giovanni. Nella giornata di ieri in tanti hanno voluto portare una parola di conforto ai genitori di questo ragazzo la cui salma è stata composta alla camera mortuaria di Torrette. I funerali di Luca Spina si terranno oggi pomeriggio alle 15,30 alla chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Grazie nel rispetto della normativa anticovid.

