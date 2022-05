In lacrime per Dina Saturni, maestra dello stoccafisso. Si è spenta a 91 anni la cuoca della Cantina

ANCONA - Dina Saturni, storica cuoca, maestra dello stoccafisso e artista della gastronomia anconetana, si è spenta ieri all’Inrca all’età di 91 anni. Ne avrebbe compiuti 92 a luglio. Donna dal carattere energico e dallo spirito sempre attivo, ha dedicato la sua vita all’enogastronomia e all’accoglienza dei suoi clienti. Tutto era partito dalla sua “Cantina da Dina” in via Ad Alto: qui, insieme a suo marito Ampelio, conosciuto da tutti come Peppe, aveva aperto una piccola bottega e la coppia si occupava della distribuzione del vino in tutta la città.



Poi la passione per la cucina ha preso il sopravvento e l’ha portata a specializzarsi nella classica ricetta dello stoccafisso all’anconetana. «Lei seguiva un metodo tutto suo per farlo - ricorda il nipote Luca De Simei - non lo cucinava al forno come solitamente si prepara, ma lo metteva direttamente sul fuoco. Era una ricetta speciale e in tanti l’amavano». Nel 1986 moglie e marito decidono di spostarsi in un altro locale e scelgono vicolo Papis per aprire il loro ristorante. Qui, grazie al suo stocco prelibato, Dina ha ricevuto molti riconoscimenti per il suo talento culinario.

«Uno degli ultimi trofei - prosegue il nipote - lo ha vinto a Stoccafissando nel 2007. All’hotel La Fonte di Portonovo ha ritirato il premio direttamente dalle mani dell’allora sindaco Renato Galeazzi. Nonna era già in pensione ma per lei è stata una grande emozione».

La loro era un’attività a conduzione familiare dove tutti i membri erano coinvolti: «Il ristorante era aperto tutti i giorni a pranzo - continua. - era gestito da nonno ma ci lavorava anche mio padre come tuttofare. Accoglieva operai del cantiere e lavoratori in generale che volevano mangiare un menù fisso ad un prezzo contenuto e ottimo cibo dalla qualità genuina». Aveva una sola figlia, Leonia. I funerali si terranno domani alle ore 10 presso la chiesa Chiesa Parrocchiale della SS. Madre di Dio a Torrette.

