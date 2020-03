In lacrime per l’ex direttrice del carcere: Santa Lebboroni era il volto umano di Montacuto

ANCONA - Una vita passata nell’ambito della giustizia, a coordinare gli istituti penitenziari e portare avanti il progetto della pena riabilitativa, basata sulla rieducazione e percorsi formativi rivolti ai detenuti. Si è spenta lunedì notte, al temine di una lunga malattia, la dottoressa Santa Lebboroni, per più di un decennio direttrice del carcere di Montacuto. Aveva 56 anni, a maggio ne avrebbe compiuti 57. È morta a casa, dopo l’aggravio delle condizioni di salute. Sorella di Giovanna, procuratore del tribunale dei minori delle Marche ed ex sostituto procuratore al palazzo di corso Mazzini, lascia vuoti gli ultimi incarichi assunti: quelli della vice direzione di Montacuto e del carcere di Barcaglione.

Fino a poco più di un anno fa, la Lebboroni aveva coordinato il principale penitenziario anconetano, lasciando poi il posto a Manuela Ceresani. Oltre ad aver coordinato Montacuto, la dottoressa è stata direttrice in missione degli istituti carcerari di Camerino, Pesaro e Fossombrone. Ma è soprattutto ad Ancona che si è sviluppata la vita lavorativa della dirigente. Ha preso in mano la casa circondariale dorica circa quindici anni fa, facendosi testimone e attrice dei cambiamenti avvenuti all’interno del carcere e gestendo anche situazioni critiche, come rivolte e malcontenti dei detenuti.

Autorevole, professionale e portatrice del messaggio della pena rieducativa, la Lebboroni ha sempre promosso idee e progetti per rendere un po’ più labile il confine tra le celle e il mondo esterno. Nel 2008 aveva abbracciato in toto l’idea di poter trasformare i detenuti in attori teatrali, facendo andare in scena La Traviata di Giuseppe Verdi. Erano state eseguite tre rappresentazioni: due ad uso esclusivo dei detenuti, una era stata aperta al pubblico. Avevano partecipato, tra gli altri, studenti e insegnanti del liceo classico Rinaldini. Oltre alla cultura, è sempre stato promosso all’interno del carcere l’attività sportiva. A fine 2018, la direttrice aveva presentato il progetto per allestire una palestra interna collocata in un locale di circa 60 metri quadrati. Un’idea nata dalla volontà di promuovere il benessere fisico, ma anche per lenire le condizioni di disagio dei detenuti, aumentate nel corso degli anni a causa di un graduale sovraffollamento degli istituti penitenziari.

Chi ha collaborato, a partire dal 2015, con la direttrice Lebboroni è stato il Garante dei Diritti Andrea Nobili: «Una persona che stimavo molto – ha detto Nobili – per la sua competenza, autorevolezza e disponibilità all’ascolto. Era preparata e puntuale, sempre aperta al confronto finalizzato alla ricerca di soluzioni concrete a tutela dei detenuti. Lascia un grande vuoto».

