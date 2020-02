La sala scommesse era un ritrovo di balordi e tossicodipendenti: arriva la chiusura per sette giorni

ANCONA - Pochi minuti fa personale della Divisione Amministrativa della Questura di Ancona unitamente agli agenti delle volanti, ha notificato al titolare di una sala scommesse di corso Carlo Alberto un provvedimento di sospensione dell attività per 7 giorni emesso questa mattina dal Questore di Ancona, Claudio Cracovia.



Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell art. 100 del t.u.l.p.s in quanto il locale era divenuto nell ultimo periodo un luogo di abituale ritrovo di pregiudicati, tossicodipendenti ed alcolisti mettendo a rischio la sicurezza pubblica. Numerosi erano stati i controlli da parte degli agenti delle volanti nel corso dei quali erano stati identificati soggetti pregiudicati per spaccio di sostanze stupefacenti, furto, rapina., ricettazione ed altro.