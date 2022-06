Cucina dell'orrore con cibo scaduto da 6 mesi e larve di insetti: maximulta e chiusura per il kebab

ANCONA - Un controllo congiunto di Polizia e Vigili scova dell'orrore con cibo scaduto da 6 mesi e larve di insetti: maximulta e chiusura per il kebab. L'ispezionedi concerto con il personale Servizio igiene ed alimenti di origine animale dell’Asur Marche Area Vasta 2, è avvenuta in un locale nei pressi della stazione ferroviaria di Ancona.

Gli agenti hanno verificato come il locale presentasse evidenti e gravi carenze igienico sanitarie, come pavimentazione sporca, con residui di cibo ed insetti (alcuni scarafaggi, sia vivi che morti). Venivano infatti sequestrati quasi 10 Kg. di derrate alimentari scadute da circa 6 mesi, con presenza di larve e insetti vivi all'interno delle confezioni. Al titolare sono state comminate due sanzioni rispettivamente pari a 1.400 e a 2.333 euro. È stato inoltre accertato come lo stesso si fosse organizzato per vendere e somministrare bevande alcoliche e super alcoliche senza essere in possesso dell'apposita licenza. Tale violazione, contestata dagli agenti operanti, comporterà l’ulteriore pagamento di una sanzione amministrativa da 516 euro. Il personale sanitario della locale Asur, all’esito del sopralluogo di competenza, disponeva l’immediata chiusura del pubblico esercizio fino al ripristino delle norme igienico sanitarie e la totale disinfestazione dell'attività.

