Jimbo Tamberi non tradisce: il 2.25 vale un posto in finale agli Europei

GLASGOW – Gianmarco Tamberi non tradisce e conquista, con qualche errore ma senza troppi patemi, la qualificazione per la finale di salto in alto ai campionati Europei indoor di Atletica in corso a Glasgow.L’atleta anconetano, che con i 2,32 saltati in casa è il primo delle classifiche europee, ha saltato senza errori 2,16 e 2,21, scavalcando l’asticella a 2,25 al secondo tentativo. Poi ha commesso due errori a 2,28, ma ininfluenti: il 2,25 valeva già un posto negli otto della finale. Per Jimbo l’appuntamento è domani alle 19.