​Ancona, un giovane non rientra a casa. L'allarme della famiglia: ricerche serrate in corso

JESI - Nell'entroterra anconetano, in particolare nella zona di Jesi, nella giornata di oggi (3 febbraio) da circa cinque ore sono in corso le ricerche di un ragazzo che, dopo essersi allontanato da casa, non via ha fatto ritorno.

L'allarme

La famiglia ha allertato le forze dell'ordine e Vigili del fuoco, Protezione civile e carabinieri - anche con l'ausilio - di cinofili e droni, stanno perlustrando una zona ampia intorno all'abitazione del giovane allargando anche il raggio di perlustrazione.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO