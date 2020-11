Rami in strada per il vento forte, un albero crolla su un'auto: vigli del fuoco impegnati per tutta la notte

ANCONA - Rami d'albero sulle strade della provincia, una pianta finita su un'auto in sosta a Jesi. Sono proseguiti per tutta la notte gli interventi dei vigili del fuoco dovuti al forte vento, soprattutto per rimuovere rami spezzati dalle raffiche che ostruivano la circolazione rischiando di provocare incidenti.

Le richieste di intervento, una decina in tutto, hanno riguardato soprattutto il Fabrianese, l'entroterra senigalliese, in particolare la zona di Arcevia, e anche Jesi, dove all'altezza del civico 5 di via dell'Agraria, nella zona della casa di riposo, un albero abbattuto dal vento è finito su un'auto in sosta, senza nessuno a bordo, danneggiandola.

