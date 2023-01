ANCONA - Nulla a che fare con il caro-bollette. Andrea Corinaldesi definisce il campo d’azione: «Le 32 ordinanze di disattivazione di impianti termici dalle abitazioni, elencate sull’Albo pretorio, riguardano allacci che vengono staccati dopo che i proprietari non rispondono alle sollecitazioni per le ispezioni». L’amministratore di Mobilità & Parcheggi, la società incaricata dal Comune per i controlli, evidenzia il positivo che c’è in quest’opera di verifica. «Significa che si può stare tranquilli, perché la caldaia del vicino non può sfuggire ai nostri accertamenti».





Le zone



Riordina i dettagli e i tecnicismi, Corinaldesi: «Noi di M&P gestiamo la provincia di Ancona, escluse le piazze di Jesi e Senigallia. In pratica, abbiamo creato un catasto termico, una sorta di archivio degli impianti, a gas oppure alimentati da pompe di calore, autonomi e condominiali. Tra queste apparecchiature rientrano quelle che sono soggette, per obbligo di legge, alla verifica quadriennale: il bollino, per intenderci». Fa le dovute differenze: «Volontaria, invece, è la manutenzione suggerita dai produttori che, di solito, avviene una volta l’anno». Le ultime tessere del mosaico sono le cifre: «Ad Ancona le caldaie che devono passare per il check-up sono 45mila; allargando lo spettro d’azione a tutta la provincia arrivano a 120mila».



I numeri



Avanza tra le sponde innalzate per volere di una normativa nazionale, l’amministratore: «Chi non si sottopone alla verifica viene segnalato al Comune, che provvede a emettere le ordinanze di disattivazione». Asseconda il corso degli eventi: «Il provvedimento di sospensione si annulla non appena il proprietario comunica l’avvenuto controllo». Si appella ancora alla logica dei numeri, Corinaldesi: «Quasi 8mila ispezioni sono state pianificate sul solo territorio di Ancona dall’inizio del servizio, ovvero dal 2017. Un forte rallentamento si è registrato nel periodo dell’emergenza-Covid, per le varie restrizioni». Indica il punto esatto della risalita: «La ripresa progressiva - ricorda - è iniziata a maggio del 2021, oggi siamo di nuovo a regime».



L’occasione



Dai particolari arriva dritto al senso che dovrebbe avere quest’obbligo: «Le utenze distaccate - è il suo nota bene - sono spesso relative a unità immobiliari non abitate stabilmente. Coglierei l’occasione per sensibilizzare i cittadini a effettuare le manutenzioni e i controlli con la frequenza prevista, non tanto per evitare ispezioni e distacchi, ma per tutelare la propria e l’altrui incolumità». Il teorema della sicurezza.