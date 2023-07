ANCONA - Uscito il nuovo bollettino per le ondate di calore direttamente dal sito operativo della Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio marchigiano. Protagonista, ancora una volta, il gran caldo, con temperature record che si registreranno nei prossimi giorni. La Protezione Civile mette in allerta il territorio: picchi di temperature che faranno innalzare il livello di “pericolo da ondata di calore”, colorando di arancione (livello 2) tutta la regione, con qualche zona rossa (livello 3) in arrivo. Maggiore attenzione rivolta alla popolazione più fragile ed anziana, con ondate di gran caldo e temperature registrate che hanno toccato quota 37°, con una percepita che, sulle Marche, arriverà addirittura a 40°.

Ondate di calore in aumento



Giornata di ieri per la maggior parte caratterizzata dal livello 1 (giallo) di pericolo ondata calore: “Previste temperature elevate che non rappresentano un rischio rilevante per la salute della popolazione, ma che possono precedere condizioni di rischio”, si legge dal bollettino calore della Protezione Civile. Situazione, quindi, di preallerta dei servizi sanitari e sociali. Ad Ancona temperatura che si è aggirata attorno ai 31° (34° percepita), 34° per Ascoli Piceno e Macerata (rispettivamente 36° e 35° percepite), mentre la provincia di Fermo 32° (34° percepita). Zona arancione (livello 2), invece, per Pesaro in cui si è registrata una temperatura di 32° gradi (35° percepita). Il livello 2 (arancione) significa che “le temperature e le condizioni metereologiche previste sono a rischio per i sottosistemi di persone suscettibili”, sostituendo quindi la preallerta gialla, con un regime di allerta dei servizi sanitari e sociali. Stessa condizione nel fabrianese dove il livello arancione ha registrato una temperatura di 35°(36° percepita).



Caldo in arrivo



Giornata di oggi caratterizzata da un livello 2 (arancione) su tutta la Regione. Nelle Marche, infatti, alle ore 14 si vedranno picchi che arriveranno fino a 37° (temperatura di Fabriano). Temperature in aumento anche in tutte le province: Ancona e Pesaro toccheranno quota 33° (percepita rispettivamente di 38° e 37°), per Ascoli Piceno e Fermo temperatura di 35° (percepita di 38°), mentre nel Maceratese caldo previsto di 36° (percepita 39°).



L’allerta rossa



Allarme rosso in arrivo per la giornata di domani, 12 luglio. Il livello 3 (rosso) indica “le condizioni metereologiche a rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi”. Livello 3 di allerta a Fabriano e Pesaro dove le temperature saranno rispettivamente di 36° e 37°, con una temperatura percepita nel Pesarese che toccherà i 40°. Per il resto del territorio livello 2 (arancione), con ondate di calore persistenti in tutte le province, ma a spaventare sono ancora le temperature percepite. Ad Ancona si registrerà una temperatura di 34° (percepita 39°), ad Ascoli Piceno 35° (percepita 38°), Fermo 36° (percepita 39°), mentre Macerata, la più calda, toccherà un picco di calore di 37° gradi (percepita 39°).