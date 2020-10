Ipc Podesti abbattuto: arriva un megastore. Ecco tutti i tempi dell'operazione

ANCONA - Addio alla scuola, arriva un supermarket. Cambio in via della Montagnola, dove sta per sbarcare un nuovo centro commerciale. Prima le demolizioni, poi l’inizio dei lavori per la costruzione del megastore. Alla Montagnola da un paio di mesi le ruspe sono all’opera nel complesso che un tempo ospitava l’istituto superiore per il commercio, poco più avanti dell’incrocio con via Fermo. Centinaia di studenti sono passati tra i banchi della scuola che poi è stata abbandonata al suo destino.



L’ex Ipc Podesti di via della Montagnola tempo addietro hanno ospitato anche gli studenti della facoltà di ingegneria. L’immobile è di proprietà di due società che hanno deciso di provvedere alla demolizione del complesso. Un intervento piuttosto complicato, iniziato nei mesi scorsi. La superficie al coperto raggiunge i 3500mq, a cui si devono aggiungere altri 6500 mq esterni. I lavori di demolizione dovrebbero concludersi entro la fine di ottobre, i materiali poi verranno selezionati per essere mandati in discarica. Una volta terminata questa fase, l’intera zona dovrà essere bonificata, ripulita da cima a fondo per poi far partire il nuovo cantiere che prevede la realizzazione nel medesimo posto di un nuovo centro commerciale.

Demolizione del vecchio complesso e progetto di costruzione del nuovo centro commerciale portano la firma dell’ingegner Stefano Tombolini, mentre il Comune di Ancona ha provveduto a rilasciare i permessi per costruire il nuovo complesso. Ad investire in via della Montagnola è una importante catena alimentare straniera specializzata nel settore della grande distribuzione che proprio ad Ancona ha deciso di effettuare un importante investimento. I lavori dovrebbero partire entro il mese di dicembre e potrebbero concludersi nell’agosto del 2021. Se così fosse, la zona di via della Montagnola avrebbe un quarto centro commerciale che si andrebbe ad aggiungere ai due già presenti, ovvero la Coop - che peraltro si trova nella via adiacente alla vecchia scuola - il Tuodì e Tigotà. Un paio di anni fa, sempre in via della Montagnola, una catena italiana aveva provato ad aprire un supermercato per poi chiudere dopo qualche mese a causa dei pochi incassi. Secondo una prima indiscrezione il nuovo complesso avrà un piano seminterrato e un piano terra con la cubatura che in qualche maniera potrebbe richiamare quella già presente.

