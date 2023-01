Uomo di 37 anni investito agli Archi ad Ancona: trasportato in ospedale in condizioni gravissime

ANCONA - Gravissimo incidente stradale poco fa davanti alle Poste in zona Archi, ad Ancona. Per cause in corso di accertamento è stato investito un uomo di 37 anni: subito soccorso verserebbe in gravissime condizioni. È stato trasportato in ambulanza all'ospedale regionale di Torrette.

L'incidente è avvenuto nelle vicinanze della rotatoria di piazzale Italia: all'arrivo dei soccorsi l'uomo non era cosciente ed è stato immediatamente portato al pronto soccorso.

+++Notizia in aggiornamento+++