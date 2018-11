Investito mentre attraversa la strada Uomo di 39 in gravissime condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Uomo di 39 anni di nazionalità peruviana in gravissime condizioni dopo essere stato investito da un monovolume mentre stava attraversando la strada. Il terribile incidente intorno alle 21 in corso Carlo Alberto. Immediati i soccorsi: sul posto è intervenuto il 118 con la Croce Rossa che ha portato l'uomo in codice rosso all'ospedale di Torrette.