Investito da un'auto, uomo di 55 anni portato in gravi condizioni a Torrette

ANCONA - In gravi condizioni un uomo di 55 anni investito da un'auto pochi minuti opo le 19 in piazza d'Armi poco distante dall'ingresso del campo sportivo proprio di fronte al comando della polizia municipale. Immediati i soccorsi: sul posto l'automedica e la Croce Gialla che hanno portato l'uomo all'ospedale di Torrette in codice rosso.