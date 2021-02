ANCONA - Stava camminando in piazza Ugo Bassi quando per cause in fase di accertamento una donna sudamericana di 59 anni è stata investita da un'auto: momenti di appprensione, immediato l'intervento della Croce Gialla con la donna accompagnata dopo aver subito un politrauma all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità per tutti gli accertamenti del caso.

Ultimo aggiornamento: 15:15

