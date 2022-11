Investita da un'auto mentre attraversa la strada sotto la pioggia battente: donna ferita

ANCONA - Sfiorata la tragedia nel punto tanto critico tra via Conca, via Esino e la Flaminia con una donna di 78 anni che sotto la pioggia battente è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada. Un'ambulanza del 118 che stava svolgendo un altro servizio poco distante è intervenuta subito, poco dopo anche un altro mezzo del 118 sul posto con la donna portata all'ospedale di Torrette per un politrauma, le sue condizioni comunque non sembrano gravi.