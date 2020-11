Investimento choc, camionista indagato: il porto piange il vigilante travolto dal tir

ANCONA - Non l’ha visto. Non si è accorto di nulla. Gli è passato sopra senza nemmeno avere il tempo di frenare. E’ stato un attimo. Luca Bongiovanni è stato travolto dal camion, stritolato dalle ruote anteriori. Inutili i soccorsi. E’ morto sul posto di lavoro, all’ingresso della banchina 23, dove prestava servizio di vigilanza per conto della Sureté.



Il porto piange la guardia giurata, 52 anni e due figli, e s’interroga sul perché di una tragedia che lascia senza parole anche Rodolfo Giampieri, presidente dell’Autorità portuale: «Siamo tutti sconvolti da quanto accaduto – dice -. Come comunità portuale, ci stringiamo con affetto alla famiglia di Luca che ha perso la vita nel tragico incidente». Giampieri sottolinea che «la sicurezza sul posto di lavoro è una priorità imprescindibile ed è necessario che tutti insieme, come sistema portuale, imprese, lavoratori, rappresentanti sindacali, continuiamo ad impegnarci per far sì che la sicurezza sia sempre al primo posto in qualsiasi lavoro».

Cosa sia successo e di chi siano le responsabilità lo chiarirà la Procura che con il pm Ruggiero Dicuonzo ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico del 58enne tunisino, residente a Marina di Montemarciano, alla guida del tir che mercoledì sera ha investito Bongiovanni. Il mezzo è stato sequestrato. Per i carabinieri della Compagnia di Ancona si è trattato di una drammatica fatalità: l’autotrasportatore, incaricato dalla sua ditta di ritirare una cella frigorifera, non si sarebbe reso conto della presenza del vigilante, nel buio della sera. Si sarebbe dovuto fermare per consegnare il documento di carico merci, ma avrebbe tirato dritto, senza accorgersi che in quel momento Bongiovanni era uscito dal suo gabbiotto per svolgere un controllo di routine. La dinamica dell’investimento sembra evidente, ma dovrà essere avvalorata dall’autopsia che dovrebbe svolgersi già oggi. Nei confronti del camionista, negativo all’alcoltest, non sono scattate misure cautelari.

La tragedia scuote i sindacati che hanno indetto per domani, dalle 10 alle 11, un presidio presso l’ingresso principale del porto (varco Da Chio). «Un altro infortunio mortale al porto di Ancona - scrivono Cgil, Cisl e Uil -, nella banchina 23, la stessa dove morì Luca Rizzeri nel giugno 2019. Alla famiglia del lavoratore va tutta la nostra solidarietà. E’ necessario che Prefettura e Autorità portuale acquisiscano maggiore capacità di incidere nella realtà del lavoro, specie nello scalo dorico, a cominciare da massicci processi di formazione continua e dalla sigla di un protocollo per la attivazione di un Rls di sito».

