Ancona, morto l'investigatore privato Claudio Impicci titolare della WPS ed ex presidente regionale Federpol

ANCONA Stroncato dalla malattia Claudio Impicci, ex presidente regionale della Federpol, titolare dell'agenzia di investigazioni World Protection Security, nata nel 1995, con sedi ad Ancona a Pesaro. I funerali si svolgeranno lunedì alle 15.30 nella chiesa di San Cosma ad Ancona.

Aveva seguito diversi casi di cronaca nera importanti

La sua agenzia effettuava investigazioni per privati, indagini e investigazioni legali, ad esempio indagini difensive per studi legali, e investigazioni aziendali. Impicci aveva lavorato a diversi casi importanti, da quello dell'omicidio dell'avvocato Antonio Colacioppo, avvenuto ad Ascoli Piceno nel 1999, a quello del tassista senigalliese Stefano Guazzarotti nel 2003, per il quale fu arrestato il croato Ivan Vukas.