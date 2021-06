Investe un ragazzo lungo il corso e non si ferma: caccia all'auto-pirata, 27 enne in ospedale

ANCONA - Investe un ragazzo di 27 anni che crolla a terra ma non si ferma. Caccia all'auto-pirata che poco dopo le ore 13 in corso Amendola all'altezza via Orsi ha travolto un giovane per poi proseguire la marcia senza interessarsi dell'accaduto. Il giovane ha riportato delle ferite al capo e grazie all'immediato intervento della Croce Gialla è stato portato per tutti glòi accertamenti del caso all'ospedale di Torrette. Sul posto anche tre pattuglie della polizia municipale.

Ultimo aggiornamento: 15:47

