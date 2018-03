Investe ragazzino e se ne va ma un testimone fotografa la targa dell'auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Investe un ragazzino davanti al palazzo del Comune, si ferma e poi riparte con l’auto senza sincerarsi, dicono alcuni testimoni, delle condizioni del ferito. Sono stati proprio alcuni passanti che ieri, mentre si trovavano a Largo XXIV maggio, sono riusciti ad intercettare la targa della vettura responsabile dell’incidente. Un ragazzino sarebbe addirittura riuscito a fotografare con il cellulare numeri e lettere sulla parte posteriore dell’auto che hanno poi permesso ai vigili urbani di risalire all’identità dell’automobilista, un’anconetana di 60 anni alla guida di una Peugeot 208 bianca, rintracciata neanche un’ora dopo l’investimento. Per lei potrebbe scattare una denuncia per omissione di soccorso.L’incidente è avvenuto attorno alle 13.15. Il minore stava andando verso casa quando ha attraversato la strada per raggiungere il lato dove si affaccia il Comune. In quel frangente, mentre era sulle strisce pedonali, il ragazzo è stato centrato dalla Peugeot. Per lo schianto, lo studente è finito prima sul cofano dell’auto e poi sul parabrezza, rotolando alla fine sul manto stradale. Si è procurato una ferita alla fronte, all’altezza del sopracciglio. Dopo l’investimento, secondo alcuni testimoni, il ragazzino si sarebbe rialzato subito da terra per correre via dal luogo dell’incidente, spostandosi di qualche metro per la paura. In questo frangente, durato pochissimi secondi, l’automobilista si è fermata, ma dopo poco è ripartita per la sua strada.