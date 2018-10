Investe un bimbo di 4 anni sfuggito alla madre e si sente male: entrambi all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Investe un bambino e dallo spavento di sente male. Momenti di puro panico questa mattina al Piano, dove un nonnino ha urtato con la propria auto un bimbo di appena quattro anni, sfuggito al controllo della madre, e per lo choc ha avuto un mancamento. Sia il piccolo che l’anziano sono stati ricoverati al pronto soccorso, ma fortunatamente sono fuori pericolo. In tilt il traffico, congestionato per mezz’ora. L’investimento con successivo malore è avvenuto poco prima di mezzogiorno in via Cristoforo Colombo.