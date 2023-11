Si inventa maresciallo, inventa un incidente e a casa dell'anziana ad Ancona si fa consegnare i preziosi

ANCONA - Sos sicurezza, ancora una segnalazione per la truffa ad una donna italiana di 81 anni. Ecco cosa è successo: intorno alle 11.30 l’anziana veniva contattata da un fantomatico maresciallo dei carabinieri dicendo che il figlio della signora era stasto investito e per tale ragione veniva chiesto del denaro. La signora rispondeva che non aveva contanti, ma che avrebbe potuto pagare mediante monili e preziosi. Poco dopo il (finto) maresciallo si presentava presso l’abitazione della signora e ritirava una busta di plastica con i preziosi per poi allontanarsi.