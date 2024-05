La natura è padrona. Ricorre alla filosofia dell’essenza, Marcello Nicolini, per segnare il punto di rinascita di Portonovo. «Non possiamo continuare a forzare sulla spiaggia, dobbiamo decidere di fare un passo indietro». Il mare della baia, dalla prospettiva del suo Laghetto, tempio del gusto e brand del golfo, in questo scorcio di maggio ha la levità di una promessa.

Al di là dell’arte della dialettica, vuol dire che è giunto il momento di mettere in atto l’arretramento degli stabilimenti?

«Sì. Sono sei, sette mesi che sto lavorando con l’amministrazione comunale per dare sostanza a un’azione non più rimandabile».

Soprattutto, questa mossa, dev’essere l’espressione di un fronte comune?

«Certo, Marcello da solo non inciderebbe su alcunché. Noi operatori, tutti, siamo organizzati per comparti, ma uniti nell'agire finale. Perché, lo ripeto, ogni iniziativa per fronteggiare l'erosione è una soluzione-tampone».

Come il cosiddetto palleggiamento che, in questi giorni, dovrebbe risolvere l'emergenza nel tratto di arenile che si allarga di fronte alla Capannina? In pratica, si tratta di spostare la spiaggia da una parte all’altra.

«Non sono un ingegnere per poter disquisire di dettagli tecnici. Comunque è un’operazione semplice, che in verità non è ancora partita. Ogni anno il problema si ripete, negli ultimi tempi la spiaggia ha tenuto di più. Ribadisco: siamo condizionati dall’impeto del mare e dall’imprevedibilità del meteo. La baia è bella perché c’è la natura».

Siamo arrivati alla teoria degli opposti, sotto la quale in realtà c’è il logos, la razionalità. Passiamo al pensiero lineare: come vede questo inizio di stagione?

«Bene, anche in prospettiva: le prenotazioni ci sono, i turisti stanno rispondendo. Giorni fa di fronte al mio ristorante c'erano venti ombrelloni aperti, diciotto dei quali erano occupati da forestieri. Noi è da marzo che lavoriamo».

Le condizioni atmosferiche finora sono state un vostro alleato, vero?

«Esatto, lo scorso anno aprile e maggio sono stati molto piovosi. Questo esordio pare sia diverso. Dobbiamo tuttavia essere bravi ad adattarci al volere del destino».

Flessibili sì, ma pronti a correggere le storture, come la viabilità. L’introduzione della Zac, la formula sperimentale della Zona ad accesso controllato, riuscirà a evitare l’assalto da parte di chi vorrebbe arrivare con l’auto fin sotto l’ombrellone?

«Da sempre invochiamo di liberare Portonovo dal groviglio delle lamiere delle vetture. Potrebbe essere la volta buona. Il parcheggio Pieri, a monte, verrà raddoppiato e questo è un segnale importante. Dobbiamo implementare i servizi, anche se sono già 4 o 5 anni che il viavai di molti autobus garantisce un collegamento costante. Dobbiamo educare noi stessi».

Dalle suggestioni del Conero, che si specchia in Adriatico, alle teorie di marketing-fronte-mare: il G7 Salute di ottobre sarà una prova d’autore e di destagionalizzazione?

«Una premessa: noi qui siamo già abituati a ragionare oltre la logica dei mesi estivi, ma come negare i potenziali vantaggi d'una vetrina mondiale?».

I lavori propedeutici per alzare il sipario su questo evento planetario sono iniziati proprio ora che riaccendete i fornelli e sistemate i lettini. Quanto pesa il danno d’immagine?

«Nulla. Gli interventi necessari vengono svolti di notte, quindi non interferiscono con le nostre attività».

Arrivare a Portonovo dal mare: sogno o realtà?

«Sarebbe fantastico. Già il viaggio, partendo da Marina Dorica, passando dinnanzi alle grotte del Passetto, varrebbe la vacanza».

L’approdo?

«Il molo c'è, sarebbe sufficiente creare un pontile».

Facile. L’ultima tessera della rinascita è piazzata.

«Dobbiamo pensare al futuro di questo luogo, che è un incanto da preservare. Per chi verrà dopo di noi».