Forse “sliding doors” è il nome inglese della Provvidenza. «Io credo che abbia guidato ogni mia scelta», sussurra Marta Paraventi. «Anche se – precisa – ho passato intere notti di ansia, prima di prendere decisioni, che avrebbero cambiato il corso della mia esistenza». Scelte professionali, per Marta, comunque legate alla passione di sempre, l'arte. «Me l'ha fatta amare Faliero Tamburi, mio grande prof allo Scientifico di Jesi. Già da bambina, i genitori mi avevano abituato a visitare, ovunque andassimo in viaggio, musei e pinacoteche».

Le origini

Abitavano a Castelplanio, dove papà Giorgio, chimico, lavorava come enologo da Fazi Battaglia. «Mamma Bruna, che insegnava ad Angeli di Rosora, avrebbe preferito che mi iscrivessi all'università di Macerata, ma io non ero della stessa idea. Mi imposi, facendo leva sul fatto che anche mio padre si era laureato a Bologna, come pure la mia capo-scout... ». Va bene la provvidenza, ma Marta aveva già capito che talvolta conviene prendere in mano la situazione.

La decisione

E a Bologna sarebbe vissuta ancora parecchi anni. «Una scelta felice. A Lettere Moderne, ho avuto insegnanti del calibro di Ezio Raimondi e Oscar Calabrese, Mauro Lucco e Renato Barilli». Argomento della tesi di laurea è la Madonna del Rosario di Lorenzo Lotto, orgoglio di Cingoli. «Un'iconografia dalle origini tedesche, su cui ho potuto indagare a Monaco di Baviera, subito dopo la laurea, nel '91, con una borsa di studio dell'Accademia di San Luca». Si specializza in Storia dell'Arte, nel '95, ma si guarda bene dal tornare a casa. Per restare a Bologna, accetta un posto da educatrice in un centro di recupero per minori. Non passa comunque molto tempo, prima che Marta riesca a mettere in gioco le specifiche competenze acquisite, quale catalogatrice dei beni culturali e organizzatrice di mostre. «Già quand'ero specializzanda avevo iniziato a collaborare, con articoli di arte e cultura, con varie testate, tra cui il Corriere Adriatico». Lavora per un'agenzia milanese di comunicazione, con Michela Bondardo. «Una grande scuola. E poi comincio a propormi come freelance, anche nelle Marche». E qui, prima o poi, quella che lei chiama provvidenza l'avrebbe ricondotta. Si era fatta conoscere e apprezzare dai funzionari del Centro regionale dei Beni Culturali, fondato e diretto da Pietro Zampetti. «Nel '97, Costanza Costanzi fece il mio nome, quando il direttore del museo civico di Urbania, Feliciano Paoli, le chiese consiglio per pubblicizzare una mostra dedicata a Gerardo Mercatore». Ricorda con orgoglio che riuscì a spuntare, sull'argomento, un'intera pagina su Repubblica. A Urbania, conosce il giornalista Salvatore Giannella, che in quegli anni scriveva la storia di Pasquale Rotondi, cui avrebbe intitolato il Premio internazionale ai salvatori dell’arte. Ormai l'attività di Marta si è focalizzata nelle Marche, e nel '99 lascia Bologna. «Pur continuando a lavorare nella comunicazione, ho fatto tanti concorsi. E quando stavo per fondare una mia società, che avrei chiamato “Ipazia”, ho avuto la notizia che avevo vinto il concorso della Regione Marche. Quante notti insonni, prima di decidere se accettare». Poi, il 1° ottobre 2000 prende servizio. Da freelance a burocrate, un trauma? «Nessun rimpianto, mai. Ho dato il massimo, con entusiasmo, mettendo a frutto tutto quello che avevo imparato fino a quel momento». Un approccio positivo, che le è servito anche quando, vent'anni dopo, ha deciso di mollare. Via dalla Regione. Era il 17 agosto, Marta stava per partire per una vacanza a Venezia con il suo Sandro, quando arrivò la chiamata dal Provveditorato per un posto di ruolo.

Il saluto

«Andai da Raimondo Orsetti, il mio dirigente “storico”, e gli comunicai che lasciavo. Avevo capito che si era chiuso un ciclo, costruttivo e felice, molto operoso». L'invadente burocrazia e qualche delusione l'avevano indotta a iscriversi nelle graduatorie del Miur. E il 1° settembre del 2020 si è seduta per la prima volta su una cattedra di storia dell'arte, in un istituto superiore. C'è chi la determinazione la chiama provvidenza.