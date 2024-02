ANCONA - Giornalista sportivo per caso. O quasi. Massimo Carboni, calciatore in erba al Sacro Cuore, da adolescente “sportivo” tifava per la Stamura Basket, dove giocavano due suoi amici. «Giornalista, lo sono diventato quando un amico, collaboratore per un giornale locale, che andava di leva, mi suggerì di sostituirlo». In quel momento Massimo, dopo la maturità classica, aveva preso il diploma da maestro, e studiava per l'esame di abilitazione. «Il mio problema era che, mentre gli amici, diplomati al Tecnico, avevano già uno stipendio, a me toccava ancora chiedere soldi a casa. Non mi andava».

Nessuno glieli negava, era una questione di orgoglio. «Mia madre Maria Luisa aveva sposato in seconde nozze Mario Pontieri, cinque anni dopo la morte di mio padre Bernardino, nel '45, che si era ammalato di tbc durante la campagna di Russia. Mario mi ha voluto bene come agli altri due figli, forse di più». E mamma Maria Luisa, «una matriarca», dominava i suoi uomini con autorevolezza.

Gli inizi

Cinque settembre del '65. «Ricordo il mio primo giorno da giornalista come fosse oggi: mi mandarono a seguire il trofeo Topolino, caccia al tesoro in auto per padri e figli. Alla fine del mese, il primo stipendio: 1500 lire, una cifra, quando un pieno di benzina costava 100 lire». Gli vengono affidati gli sport considerati “minori”: pallanuoto, volley, basket... «Ma non solo: nel giornale di una piccola città, devi saper fare tutto. Fu allora che mi servì aver fatto il Classico: mi ha insegnato ad approfondire.

Il passaggio

Con i cambi ferie, sostituendo d'estate anche il fattorino, Carboni comincia a guadagnare quello che mai avrebbe immaginato. «Sono arrivato a prendere, d'agosto, 160mila lire. Spesso portavo di persona il “fuorisacco” a Bologna, con la mia arcaica Cinquecento. E non c'era ancora l'autostrada». Ma quando chiede di diventare praticante, si sente rispondere, con un certo sussiego, che al giornale assumono solo laureati. Su consiglio dell'amico giornalista Lorenzo Mucci, si propose a Voce Adriatica: «Entrai, da praticante, quando Franco Sensi rilevò la testata, chiamandola Corriere Adriatico». Diciotto mesi epici: il 25 febbraio del '72, il terremoto. «Dalla redazione, corsi all'Api, a controllare i danni alla raffineria. Quel pomeriggio, avevo conosciuto Crocetta, che mi era stata presentata da un maresciallo dei carabinieri, mio informatore per la cronaca nera».

Le nozze

Il 3 giugno di quell'anno si sposarono. Un anno cruciale, quel '72, per Massimo. Le strade del Corriere e di Massimo Carboni si dividono e lui trova lavoro in un'agenzia che organizzava corsi di marketing, a Milano, dove nasce la prima figlia, Federica. «Mi conobbe Adolfo Guzzini, che mi assunse a Recanati, e così tornai nelle Marche». Si apre un nuovo capitolo, di vita e di professione. «Nasceva in quegli anni Radio Arancia, in via Circonvallazione. Entrai in società con Maurizio Ascoli e Gianni Maggi: la prima trasmissione, il 26 gennaio del '76». I tempi gloriosi delle radio private: «A settembre, trasmettemmo la prima radiocronaca in diretta di una partita dell'Ancona Calcio, al telefono. Si poté ascoltare Fano-Ancona al Viale, dagli altoparlanti posizionati davanti allo Stadio Bar. Perdemmo 3 a 1, ma fu un evento».

Il cambio di scenario

Poi, il padre Mario, che di Massimo aveva capito tutto, firmò per lui la domanda per entrare in Rai. «Mi chiamò Ermete Grifoni: assunto. Non mi capacitavo». Massimo lascia Radio Arancia, con rimpianto, ma quando gli affidano Tuttobasket, gli si apre il mondo. Da allora, ha girato i cinque continenti: Olimpiadi ad Atene, a Seul e in Australia, Mondiali ed Europei di calcio e di basket. Ad aspettarlo, ad Ancona, c'è sempre stata Crocetta... e delizia.