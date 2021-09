Auto finisce nel fosso in piena notte: che paura per le due persone a bordo

ANCONA - I Vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda serata di ieri lungo la strada che porta alla baia di Portonovo per recuperare un’autovettura che era finita nel fossato adiacente alla carreggiata. La squadra di Ancona intervenuta con due mezzi 4x4 ha provveduto a far scendere dall’auto i due occupanti, e successivamente a recuperare l’auto con tecniche specifiche per rimetterla in carreggiata. Per le due persone estratte non sono state necessarie le cure da parte dei sanitari del 118 presenti sul posto.

