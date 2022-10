Ancona, intensa attività della polizia: una denuncia e due senzioni per droga e irregolarità alla guida

ANCONA- In concomitanza con il lungo fine settimana corrispondente al ponte della festività dei Santi, il personale del Commissariato di Polizia di Senigallia, nell’ambito di una più articolata pianificazione dei servizi di controllo effettuata dal Questore di Ancona, ha intensificato le attività di controllo in città. Nella serata di sabato i controlli sono poi stati ulteriormente rafforzati con la presenza di equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale al fine di assicurare un sicuro svolgimento delle attività ludiche in città.

I numeri riscontrati

Sono state identitificate 150 persone e 75 veicoli. I poliziotti hanno intimato l’alt ad un soggetto, 40enne, già noto per diversi precedenti penali di vario genere, che si trovava a percorrere il lungomare sud. Questi, dopo un momento di incertezza, arrestava la propria corsa e gli agenti effettuavano il controllo sul conducente il quale, alla richiesta di esibire la patente di guida, inizialmente riferiva di averla dimenticata in casa, ma successivamente, anche dopo gli accertamenti degli agenti, confessava di non averla poiché gli era stata revocata. Poiché l’uomo era recidivo, in quanto già in un’altra occasione era già stato rintracciato alla guida privo di patente e sanzionato, in questa occasione veniva deferito all’autorità giudiziaria per il reato di guida senza patente. Nel corso dei controlli poi gli agenti hanno rintracciato un giovane extracomunitario 25enne , con diversi precedenti, a bordo di un veicolo. L’uomo appariva piuttosto nervoso e gli agenti lo trovavano in possesso di un involucro di sostanza stupefacente risultata essere eroina. Pertanto i poliziotti provvedevano a segnalarlo alla Prefettura in qualità di assuntore. Sempre nell'ambito dell'operazione, venivano trovate altre due persone, un giovane 25enne residente ne maceratese ed un 20enne dell’est Europa alla guida di motocicli senza aver mai conseguito la patente. In entrambi i casi gli agenti procedevano a sanzionare i due conducenti applicando la multa pari ad oltre 5000 euro nonché il fermo del veicolo per tre mesi. In occasione di un altro controllo un soggetto, residente nel pesarese, veniva trovato alla guida di un veicolo che risultava non esser stato revisionato e per questo veniva sanzionato con una pari a circa 800 euro ed il fermo del veicolo.