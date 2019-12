Ancona, c'è l'integrativo per i dipendenti comunali. Previsti aumenti di stipendio e 125 assunzioni

ANCONA - Aumenti economici per 180mila euro e 125 nuove assunzioni. Sono questi i termini del nuovo contratto integrativo dei dipendenti del Comune di Ancona. Un provvedimento, quello firmato ieri, che i lavoratori attendevano da nove anni. L’accordo tra i sindacati e l’Amministrazione riguarda 700 persone, per cui scatteranno le progressioni economiche orizzontali e le nuove indennità previste dal contratto nazionale lavoro, e prevede un aumento economico per gli anni 2019 e 2021: la somma messa a disposizione è di 180mila euro solo per il 2019.

Inoltre, contempla un piano di assunzioni di 125 posti complessivi tra il 2020 e il 2022, che riguarderà soprattutto impiegati, tagliati fuori dal Comune anche grazie a “quota 100”. «Un accordo che supera anni di atti unilaterali dell’amministrazione e ristabilisce un sistema di relazioni sindacali assente da tempo. È un nuovo protagonismo dei lavoratori che ha riportato al centro della discussione temi come l’organizzazione del lavoro per garantire servizi efficienti e moderni ai cittadini», ha detto Simone Morbidoni della Fp Cgil di Ancona. © RIPRODUZIONE RISERVATA