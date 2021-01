Insulta i passanti, urina davanti ad una vetrina e scaglia una bottiglia di birra contro un commerciante: 30enne denunciato

ANCONA - Ieri sera le Volanti sono intervenute nelle vicinanze di un mercato in quanto vi era un uomo che vestito con una tuta nera, cappotto nero e cappello con visiera e cuffie alle orecchie, che disturbava i passanti, proferendo loro brutte parole mettendosi anche ad urinare davanti ad una vetrina.

Un commerciante che gli si era rivolto contro dicendogli di non sporcare la proprietà altrui era stato preso a male parole dall'uomo vestito di nero che gli aveva lanciato contro anche una bottiglia di birra.

I poliziotti intervenuti immediatamente identificavano l'uomo, un trentenne con precedenti di Polizia che veniva portato in Questura e denunciato in stato di libertà per il reato di minaccia e sanzionato per reati contrari alla pubblica decenza. L'uomo veniva anche sottoposto alla misura dell'avviso orale del Questore.

